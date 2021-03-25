Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Под Москвой мать истощенной девочки потребовали лишить родительских прав

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В одной из квартир в городе Талдом Московской области была найдена истощенной шестилетняя девочка, передает "Радио 1". Сообщается, что мать навещала ее всего несколько раз в неделю. Теперь ребенок и ее 12-летняя сестра находятся в больнице. Обсуждается вопрос о лишении их матери родительских прав. Разыскиваются другие родственники девочек.

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Автор: 25 марта 2021, 20:31 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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