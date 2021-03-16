В Татарстане троих подростков обвиняют в изнасиловании

В Татарстане трое подростков стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, граждане совершили преступление, касающееся сексуальной неприкосновенности.
Известно, что потерпевшей является несовершеннолетняя девушка. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, передает "Общественная служба новостей".
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