В Нижнем Новгороде из-за падения магазинной вывески скончалась женщина

В Нижнем Новгороде из-за халатности людей местная жительница лишилась жизни. Уточняется, что на женщину преклонного возраста упала магазинная вывеска, из-за чего пострадавшая скончалась.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ведется расследование, сообщает РИА Новости.
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