В Тюменской области женщина перевозила по городу привязанный к машине труп

В Тюменской области женщина пыталась скрыть тело умершего арендодателя с помощью ковра, монтажной пены и машины. Уточняется, что россиянка опасалась, что у нее будут проблемы из-за того, что в квартире, где она проживала, умер человек.
По данным прессы, гражданка завернула труп в ковер и перевезла в таком виде по улице. О кончине арендодателя удалось узнать лишь после того, как его мать забила тревогу. Примечательно, что россиянке не грозит никакой ответственности за свой поступок.
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