Житель Тюмени подавился лавровым листом и чуть не умер

Неприятный инцидент приключился с жителем Тюмени. Уточняется, что мужчина ел блюдо с лавровым листом, в результате чего подавился.
Супруга бросилась на помощь пострадавшему, но он продолжал задыхаться. Пришлось срочно вызывать скорую помощь. Прибывшие медики извлекли прилипший к небам лист и увезли россиянина в больницу для дальнейшего обследования. Все закончилось благополучно, передает "Царьград".
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