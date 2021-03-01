В Балашихе женщина убила приятеля отверткой

В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает "Радио 1". В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От полученных травм мужчина скончался.
В подмосковной Балашихе 62-летняя женщина поссорилась с товарищем во время застолья с алкоголем, передает "Радио 1". В качестве финального аргумента она воткнула оппоненту отвертку в голову и шею. От полученных травм мужчина скончался.
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