Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Понедельник
1 марта
Лента новостей
15:32
"Где штаны потеряли?": оголившийся Садальский вызвал оторопь
15:24
"Заметил, как похож? Моя копия": в Финляндии нашелся тайный внук Ланового
15:20
Беременная от Ланового актриса погибла в страшной автокатастрофе на восьмом месяце
15:08
Липосакция? Манукян предстал перед россиянами во всей красе после слухов об операции
14:57
Обнаженная грудь 51-летней Дженнифер Лопес вызвала рвотный рефлекс
14:51
"К сожалению, это было": бурная личная жизнь привела Афанасьева к бутылке
14:50
Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"
14:44
Шок: заплаканная Асмус показала все прелести
14:42
Есть пострадавшие: в Челябинской области автобус врезался в грузовик
14:32
В Балашихе женщина убила приятеля отверткой
14:27
Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину
14:20
Умер первый глава МИД Украины
14:13
Молодая мошенница из Москвы обокрала пенсионерку из области
14:10
"Достойно оценил мою игру": Афанасьев увел супругу у популярного режиссера
13:55
Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона
13:51
Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь
13:45
При аварии на заводе в Китае погибли люди
13:39
В Кремле отреагировали на слова Байдена об "аннексии" Крыма
13:36
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
13:34
После гибели работницы завода под Москвой начата проверка
13:17
Роскошная Зета-Джонс появилась на "Золотом Глобусе" с соблазнительным вырезом
13:09
Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта
13:07
Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой
12:47
Дочь Гузеевой в свадебном платье порезвилась с подругой
12:44
"Кто ее помнит?": Малахов оплевал потребовавшую большой гонорар за интервью Узерли
12:28
В Челябинске автобус вылетел с моста после аварии с трактором
12:23
"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой
12:20
"Художественная гимнастика с проводом": дочь Навки ошарашила россиян
12:00
Обеспечивающая взрослых детей Васильева: Когда меня не станет, они будут первыми звездами
11:53
После жесткого падения на соревнованиях норвежскую лыжницу эвакуировали на вертолете
11:51
"Деньги пропивал": изможденный Лепс заговорил об одиночестве
11:37
Вскрылись подробности госпитализации 71-летнего Боярского
11:34
В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля
11:24
"Он коснулся самого дорогого": Садальский получил смачную пощечину от Васильевой
11:23
Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко
11:06
"Съехаться": Валерия мечтает нарушить семейную идиллию сына
11:00
Бывшую участницу группы Little Big нашли мертвой в своей квартире
10:50
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
10:31
Есть пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв
10:27
Минэкономразвития ответило на попадание России в список "горячих точек" по росту цен на продукты
10:21
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
10:16
"Весной его не будет": Тихановская о скорой отставке Лукашенко
10:04
Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов
09:52
На головы пациентов больницы на Сахалине обрушился потолок
09:44
"Живешь не годами, а кварталами": тяжелобольной Юдашкин о борьбе с онкологией
09:31
"Неожиданно!": в Сети обсуждают фото Харламова с новорожденным ребенком
09:18
В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены
09:00
На Сахалине арестовали самого богатого депутата
08:52
Какие изменения произошли в России с 1 марта 2021 года
08:43
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
Регионы

Молодая мошенница из Москвы обокрала пенсионерку из области

прочитано 304 раза

82-летняя пенсионерка из Сергиева Посада впустила к себе домой молодую даму, представившуюся социальным работником, передает сайт "Подмосковье сегодня". Та предложила пожилой женщине оформить льготные путевки, а также обменять устаревшие купюры на новые. Пока старушка заполняла бумаги, ее гостья пробралась в комнату и выкрала 80 тысяч рублей. Подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась 22-летняя жительница Москвы. ВЫяснилось, что она причастна к аналогичному ограблению 85-летней женщины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 1 марта 2021, 14:13 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Певица высказалась о своем позоре
Шоу-бизнес

"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой

Певица произвела фурор

Шоу-бизнес

Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Мать певицы рассказала о пластике
Шоу-бизнес

Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой

Певица думала о продвижении

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+