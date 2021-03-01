После гибели работницы завода под Москвой начата проверка

При взрыве на химическом заводе в Сергиевом Посаде погибла женщина. Ранее сообщалось, что она пострадала. Сообщается, что ЧП произошло в тот момент, когда работница собирала пробы для местной лаборатории, передает RT. Следствие инициировало проверку.
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