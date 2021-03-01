Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта

В ночь на 1 марта в частном доме в поселке Кудьма Кстовском районе Нижегородской области были найдены тела четырех человек. 30-летний Шомастон Темиров задушил пожилую пару, изнасиловал и зарезал их невестку, а затем расправился с шестилетним ребенком. Девочка-подросток избежала расправы, поскольку в этот момент была на тренировке. Глава семьи также был не дома – он уехал в командировку.
Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого, передает телеканал "360". Известно, что к расправе причастны трое человек. Все они работали на придомовом участке погибшей семьи.
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