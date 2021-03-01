Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов

Жительница Красноярска прописала в своей однокомнатной квартире площадью в 18 квадратных метров 129 мигрантов, передает телеканал "360". Как заметили в региональной прокуратуре, сделано это было фиктивно – на самом деле жилье им не предоставлялось. Теперь в отношении предприимчивой хозяйки возбуждено уголовное дело.
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