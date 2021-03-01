На головы пациентов больницы на Сахалине обрушился потолок

Громкий хлопок двери привел к обрушению потолка в приемном покое Сахалинской областной клинической больницы, передает Life.ru. В помещении находились пятеро человек. Всерьез никто не пострадал – лишь одному из посетителей задело руку. Сообщается, что ремонт был сделан в медицинском учреждении чуть больше полугода назад.