В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены

Жительница города Канск в Красноярском крае сделала замечание своему соседу по подъезду из-за непристойного поведения. Тот в долгу не остался и обрушился на женщину с руганью. На защиту дамы встал ее муж. Обмен оскорблениями перерос в потасовку, в ходе которой мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены, передает сайт VSE42.RU. Спустя пару часов – ему потребовалось слегка протрезветь – пострадавший добрался до врачей. Его госпитализировали с ранением в глазницу.
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