На Сахалине арестовали самого богатого депутата

Суд вынес решение об избрании меры пресечения для депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Его арестовали на два месяца, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что в камере предварительного заключения народный избранник пробудет до 26 апреля.
Депутата задержали после того, как он прибыл на допрос в качестве свидетеля. Дело было возбуждено после публикации видео, на котором какой-то знакомый парламентария ловит в реке Самарге находящуюся на грани вымирания рыбу. При этом сам Дмитрий Пашов к краснокнижному улову не притрагивается.
Дмитрий Пашов известен как богатейший депутат в России. За 2019 год он задекларировал доход в 6,2 миллиарда рублей.
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