Петербургский педофил заманил ребенка домой под предлогом подработки

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пытаются вычислить мужчину, который ищет близости с подростками. Насильник промышляет в Невском районе.
Об извращенце стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась 39-летняя жительница Петербурга. Она заявила, что ее 15-летний сын стал жертвой педофила.
15 ноября в районе Правобережного рынка к нему подошел мужчина и предложил подработку. Заинтересованный юноша не заметил подвоха и пошел с незнакомцем. Тот привел ребенка к себе домой и позволил "лишнего", как сообщает "Царьград". Ведется следствие.