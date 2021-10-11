В Балашихе вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору

В подмосковной Балашихе мужчина совершил преступление. Сообщается, что вооруженный злоумышленник ограбил букмекерскую контору.
По факту случившегося возбудили дело. Подозреваемого отправили под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковной Балашихе мужчина совершил преступление. Сообщается, что вооруженный злоумышленник ограбил букмекерскую контору.
По факту случившегося возбудили дело. Подозреваемого отправили под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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