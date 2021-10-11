В Махачкале школьник убил одноклассника ножом

В Дагестане произошла трагедия. По информации прессы, в Махачкале учащийся школы нанес своему ровеснику удар ножом.
От полученных травм пострадавший умер в медицинском учреждении. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает телеканал "360".
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