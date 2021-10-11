Российский конькобежец погиб под колесами грузовика в Хабаровске

В Хабаровске произошла трагедия. По информации, распространяемой прессой, под колесами крупногабаритного транспортного средства погиб российский конькобежец Руслан Захаров.
Сообщается, что спортсмен двигался по проезжей части перед тем, как его сбил грузовик. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает телеканал "360".
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