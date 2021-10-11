Полиция проверяет данные об угрозе стрельбы в новосибирской гимназии

Новосибирские правоохранители проверяют информацию об угрозе стрельбы в местной гимназии. Об этом заявил мэр города.
Как сообщает РИА ФАН, тревожные данные поступили от директора учебного учреждения. Сейчас в школе работают полицейские.
Новосибирские правоохранители проверяют информацию об угрозе стрельбы в местной гимназии. Об этом заявил мэр города.
Как сообщает РИА ФАН, тревожные данные поступили от директора учебного учреждения. Сейчас в школе работают полицейские.
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