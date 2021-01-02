В Курганской области на незаконной торговле поймали чиновников

Председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев рассказал о том, как еще в ноябре 2020 года с охотинспектором департамента природных ресурсов Владимиром Неволиным отправился в рейд. В лесу они услышали выстрелы и вскоре натолкнулись на группу охотников, которые уже успели добыть двух зайцев и четырех косуль. Еще две косули были ранены.
При этом с лицензиями у охотников были явные проблемы. По словам Ивана Терентьева, среди охотников были чиновники, передает URA.Ru. Нарушителем правил признал себя бывший в их компании егерь. Он оплатил штраф и уволился.
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