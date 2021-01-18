В Петербурге хулиганы затушили снегом Вечный огонь

В северной столице неизвестные затушили Вечный огонь на Марсовом поле. По информации журналистов, злоумышленники сделали это с помощью снега.
Делом занялись сотрудники полиции. С помощью записей с камеры видеонаблюдения удалось выяснить, что к деянию причастны четверо. Сейчас их разыскивают, сообщает "Царьград".
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