В Петербурге силовики пресекли деятельность преступной группировки

Серьезную операцию провели силовики в северной столице. Уточняется, что правоохранители пресекли деятельность преступной группировки.
Задержанных подозревают в совершении разбойных нападений и вымогательств. Среди злоумышленников оказался и лидер банды, передает Пятый канал.
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