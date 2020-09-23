В Подольске при пожаре пострадал человек

В подмосковном Подольске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что загорелась квартира в жилом доме.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", жильцов пришлось эвакуировать. В результате случившегося пострадал один человек, он госпитализирован.
В подмосковном Подольске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что загорелась квартира в жилом доме.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", жильцов пришлось эвакуировать. В результате случившегося пострадал один человек, он госпитализирован.
Артистке удалось преодолеть все разногласия
Батька использует органы власти для личных целей
Певица сочеталась браком по тривиальным соображениям
У актрисы рак четвертой стадии
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Не хочу жить...
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Без мужика уже два года
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Ваше мнение о СССР