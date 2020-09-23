В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника

В Иркутской области пенсионер МВД помог задержать беглого преступника. Уточняется, что злоумышленник проник на дачу экс-сотрудника правоохранительных органов.
По данным телеканала "360", пенсионер и его сын сумели удержать беглеца до приезда полиции. При этом подельнице осужденного удалось скрыться.
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