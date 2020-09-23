В Краснодаре заказчиков убийства поймали с помощью загримированной под труп приманки

В Краснодаре пенсионеры решили заказать убийство гражданина. Со злоумышленниками под видом исполнителя связался полицейский.
Заказчики выдали правоохранителю оружие, передает телеканал "360". "Жертву" загримировали под труп и сфотографировали, а снимок отправили преступникам. После этого злоумышленников оперативно задержали. Им грозит до 15 лет тюрьмы, передает телеканал "360".
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