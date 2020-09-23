Летевший в Москву самолет экстренно сел в Нижневартовске

Вылетевший из Хабаровска в Москву самолет совершил экстренную посадку. Уточняется, что он сел в Нижневартовске.
По данным телеканала "360", такое решение было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Гражданин был госпитализирован.
Вылетевший из Хабаровска в Москву самолет совершил экстренную посадку. Уточняется, что он сел в Нижневартовске.
По данным телеканала "360", такое решение было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Гражданин был госпитализирован.
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