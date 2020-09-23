В Дагестане из колонии сбежали 6 заключенных

В Дагестане произошло серьезное ЧП. Уточняется, что из колонии сбежали 6 заключенных.
Отсутствие арестантов вскрылось лишь вчера, когда обнаружили подкоп на территории тюрьмы. В Сети размещены ориентировки на злоумышленников, передает Москва 24.
В Дагестане произошло серьезное ЧП. Уточняется, что из колонии сбежали 6 заключенных.
Отсутствие арестантов вскрылось лишь вчера, когда обнаружили подкоп на территории тюрьмы. В Сети размещены ориентировки на злоумышленников, передает Москва 24.
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