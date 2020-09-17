В Сургуте от отравления неизвестным веществом умер школьник

В Сургуте случилось происшествие. Уточняется, что ученик одной из школ скончался после отравления веществом, название которого в СМИ не публикуется.
По факту случившегося открыто расследование. Подробности ЧП на данный момент не приводятся, передает Ura.ru.
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