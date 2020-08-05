В Хабаровском крае из-за обрушения моста двое военных получили травмы

В Хабаровском крае случилось серьезное ЧП. В районе поселка Тельмана обрушилась мостовая переправа.
Пострадали двое военнослужащих, они госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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