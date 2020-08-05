В Петербурге найден мертвым блогер из Таджикистана

В Петербурге нашли тело уроженца Таджикистана. Труп находился в квартире приятеля умершего.
Следователи полагают, что случившееся носит криминальный характер. По версии экспертов, молодой человек приставал к знакомому и предлагал ему вступить в интимную близость, из-за чего мог возникнуть конфликт. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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