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В городе Октябрьском нашли тела женщины и ее сына

прочитано 128 раз

В городе Октябрьском зарегистрировано ЧП. В одной из квартир нашли тела местной жительницы и ее маленького сына.

По предварительным данным, случившееся может носить криминальный характер. Следователи возбудили уголовное дело, передает телеканал "360".

Автор: 5 августа 2020, 13:21 Источник: Сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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