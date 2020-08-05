В городе Октябрьском нашли тела женщины и ее сына

В городе Октябрьском зарегистрировано ЧП. В одной из квартир нашли тела местной жительницы и ее маленького сына.
По предварительным данным, случившееся может носить криминальный характер. Следователи возбудили уголовное дело, передает телеканал "360".
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