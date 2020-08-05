В Сочи медведи загрызли маленького ребенка

В Сочи произошла чудовищная трагедия. Ребенок подошел к вольеру двух диких медведей, на него напали животные.
От полученных травм мальчик скончался на месте. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, медведи могли затащить мальчика в вольер.
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