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В Мытищах мужчина убил жительницу Брянска из-за личной неприязни

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Жителя подмосковных Мытищ подозревают в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, мужчина задушил уроженку Брянская из-за личной неприязни.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Автор: 22 июля 2020, 21:03 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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