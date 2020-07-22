В Мытищах мужчина убил жительницу Брянска из-за личной неприязни

Жителя подмосковных Мытищ подозревают в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, мужчина задушил уроженку Брянская из-за личной неприязни.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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