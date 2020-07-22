В Набережных Челнах пассажирский автобус попал в аварию

В Набережных Челнах произошла серьезная авария. Уточняется, что в ДТП попал пассажирский автобус.
В результате случившегося пострадали восемь человек. По факту случившегося проводится проверка.
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