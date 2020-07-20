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Гроза и град застали врасплох жителей Челябинской области

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Жителей Челябинской области застали врасплох гроза и град. Граждане написали в социальных сетях о том, что слышали взрыв молний.

Сообщается, что из-за случившегося в некоторых домах пропало электричество. Также из-за удара молнии загорелось здание.

20 июля 2020, 20:14 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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