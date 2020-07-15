Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму
партнеры
Среда
15 июля
Лента новостей
22:02
"Угроз для власти нет": Лукашенко признали победителем
21:54
Как в Крыму наживаются на туристах
21:07
"Совершенно нелепая ситуация": Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин
20:48
Футболиста "Ахмата" поймали пьяным за рулем
20:34
Доктора Мясникова втянули в грязную историю с обманом людей
20:30
Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки
19:41
Найдена замена губернатору Фургалу
19:19
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
18:38
"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
17:50
Зверски убивший аспирантку историк Соколов пожаловался на коварных врагов
17:47
Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову
17:45
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
17:07
"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов
17:01
Молодого миллионера расчленили бензопилой
16:51
"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой
16:47
Бориса Корчевникова ждал необычный подарок от Веры Алентовой
16:20
"Почему вы не стареете?": народ ахнул от вида полуголой Ирины Нельсон
16:00
"Все пошло не так": Любовь Толкалина рассталась с любовником-иностранцем
15:52
Нашел замену Асмус? Харламов облапал грудастую красотку
15:51
"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию
15:29
"Теперь я полноценная": Рапунцель из "Дома-2" призналась в личном
15:18
Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании
15:18
77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир
14:59
Звезда "Холостяка" ждет ребенка от экс-возлюбленного Равшаны Курковой
14:38
Кузбассовец ограбил подростка за отказ купить алкоголь
14:26
Боль в спине и мигрени мешают Кудрявцевой наслаждаться жизнью
14:15
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
14:08
В Екатеринбурге вынесли приговор изнасиловавшим проститутку полицейским
14:02
Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом
13:47
Шишкова решилась на кардинальные изменения внешности
13:31
"Мальчики разоткровенничались": Манучаров перестал молчать о сексуальных домогательствах
13:27
Отдыхающую в Крыму Бабкину застали в компании молодого мужчины
13:20
В Москве на территории Патриарших прудов отравили лебедя
13:11
Муж пригрозил отомстить посмеявшейся над ним Сати Казановой
13:02
Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике
12:54
Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России
12:49
Адвокат Ефремова резко отреагировал на слухи о своем отстранении: Вы меня танком не уберете
12:47
СМИ: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля
12:33
В Чехии столкнулись два поезда
12:19
В Подмосковье семья организовала притон с проститутками
12:10
Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка
12:07
Поклонники бьют тревогу из-за состояния Бритни Спирс
12:03
В Дмитрове рабочий погиб во время строительства колодца
11:57
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
11:57
"Я ее простил": откровенное признание Валерия Меладзе
11:40
В Норвегии вооруженный мужчина устроил резню
11:31
Дочь Абрамовича вызвала ажиотаж своим видом
11:20
Меган Маркл нанесла неожиданный удар Елизавете II
11:11
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме
11:11
"Снова жалуется": затравленный Пригожин прикусил язык
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом
Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
Регионы
Как в Крыму наживаются на туристах

Как в Крыму наживаются на туристах

Фото: Server Amzayev/www.globallookpress.com
Раскрыты схемы наживы на приезжающих отдыхать на курорты России. Гостей завлекают красивыми фото в Сети, туристы платят за бронь в отеле, но на месте их ждет разочарование.
прочитано 14746 раз

Туристка из Москвы Оксана забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки. Однако позже выяснилось, что описание и кадры не соответствовали действительности.

ПО ТЕМЕ

"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов

Топ-5 самых безлюдных курортов России

Сколько стоит роскошный отдых звезд на российских курортах

Также туристы часто по ошибке снимают многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы. Примечательно, что в объявлениях об этом не говорится. Кроме того, большинство хозяев отелей не соблюдают рекомендованные Роспотребнадзором меры профилактики.

Ранее стало известно, что санатории Крыма снова будут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней россияне заплатят около 11 миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", разгуливающие в бикини по курортам России туристки вызвали негодование местных жителей. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях. Отдыхающих призвали вести себя прилично и проявить уважение.

Автор: 15 июля 2020, 21:54 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крымский курорт признан лучшим в мире

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Угроз для власти нет": Лукашенко признали победителем
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Шоу-бизнес

"Совершенно нелепая ситуация": Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин
Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки
"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги
"Попытался снять и получил": другу досталось от Аллы Пугачевой

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову

Балерине грозит штраф за посещение закрытого на карантин села
Шоу-бизнес

"Все пошло не так": Любовь Толкалина рассталась с любовником-иностранцем

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Нашел замену Асмус? Харламов облапал грудастую красотку

Юморист обзавелся новой пассией
Шоу-бизнес

Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании

Удача вернулась на сторону актера

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+