Как в Крыму наживаются на туристах

Туристка из Москвы Оксана забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки. Однако позже выяснилось, что описание и кадры не соответствовали действительности.
Также туристы часто по ошибке снимают многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы. Примечательно, что в объявлениях об этом не говорится. Кроме того, большинство хозяев отелей не соблюдают рекомендованные Роспотребнадзором меры профилактики.
Ранее стало известно, что санатории Крыма снова будут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней россияне заплатят около 11 миллионов рублей.
Как писали "Дни.ру", разгуливающие в бикини по курортам России туристки вызвали негодование местных жителей. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях. Отдыхающих призвали вести себя прилично и проявить уважение.
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