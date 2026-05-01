Секрет Кузьмы: что нужно спрятать в грядках 1 мая, чтобы разбогатеть до осени

Пока вся страна празднует Первомай, знатоки народных традиций спешат в огороды: 1 мая – день Кузьмы, когда земля принимает семена с особой благодарностью.

Кузьма Огородник — персонаж строгий. В народе говорили: "Пришел Кузьма — заглянул в закрома, велел доставать семена". В этот день традиционно сеяли морковь и свеклу. Считалось, что овощи, посаженные на Кузьму, будут обладать целебными свойствами и пролежат в погребе до самой следующей весны без единого пятнышка гнили.

Секрет богатства на Кузьму

У наших предков был тайный способ сделать так, чтобы кошелек не пустел до самой осени. Секрет Кузьмы прост, но эффективен: 1 мая, высаживая первые семена, нужно незаметно для чужих глаз спрятать в первой борозде медную монетку. Закапывая ее, следовало сказать: "Расти, урожай, и денежка прибавляйся". Считалось, что земля-кормилица вернет этот "вклад" сторицей через удачные сделки и нежданную прибыль. Главное — делать это в полном одиночестве, иначе магия не сработает.

Запреты и предостережения

1 мая нельзя лениться! Кузьма не прощает праздности. Даже если у вас нет дачи, сделайте что-то полезное по дому. Также в этот день не рекомендуется долго спать — можно "проспать" самые выгодные предложения года. Категорически запрещено ссориться с близкими из-за денег — такая вражда затянется на долгие годы и приведет к разорению. И помните: на Кузьму нельзя хвастаться своими успехами, иначе они рассыплются как прах.

Приметы на Кузьму

Если 1 мая погода теплая — в конце месяца жди холодов. И наоборот: прохладный день сулит жаркое завершение весны. Дождь на Кузьму считался благословением: "Кузьминский дождик — золотой дождик", он обещал, что год будет сытым. Если кукушка закуковала — пора заканчивать все посевные работы. Постарайтесь провести этот день в движении и с добрыми мыслями о будущем, тогда и Кузьма будет к вам благосклонен.