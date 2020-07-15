"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов

Из-за закрытых международных границ многие отправились отдыхать на курорты России. Однако у местного населения некоторые гости вместо радости пробудили негативные чувства.

Туристки, разгуливающие в купальниках по курортным городам Кубани, вызвали негодование. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях.



На кадрах запечатлены россиянки в общественных местах без верхней одежды. Девушки гуляют в таком виде по центральным улицам и отдыхают в бикини в кафе.

В комментариях под фото и видео жители курортных городов России раскритиковали их за "неуважительное" отношение. Они отметили, что не ходят полуголыми по центру Москвы и требуют от гостей скромного поведения и на своей малой родине.

"Мы не Майами! Тошнит от вас!" – высказались негодующие граждане. Горожане призвали отдыхающих переодеваться после посещения пляжей.

Отметим, что на курорты России отправились и многие представители шоу-бизнеса. Как писали "Дни.ру", такой отдых предпочти Павел Прилучный, Алена Свиридова, Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Ксения Бородина, Екатерина Андреева, Сергей Лазарев и другие.