"Тошнит от вас!": туристки в бикини вызвали возмущение у жителей российских курортных городов

Туристки, разгуливающие в купальниках по курортным городам Кубани, вызвали негодование. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях.
На кадрах запечатлены россиянки в общественных местах без верхней одежды. Девушки гуляют в таком виде по центральным улицам и отдыхают в бикини в кафе.
В комментариях под фото и видео жители курортных городов России раскритиковали их за "неуважительное" отношение. Они отметили, что не ходят полуголыми по центру Москвы и требуют от гостей скромного поведения и на своей малой родине.
"Мы не Майами! Тошнит от вас!" – высказались негодующие граждане. Горожане призвали отдыхающих переодеваться после посещения пляжей.
Отметим, что на курорты России отправились и многие представители шоу-бизнеса. Как писали "Дни.ру", такой отдых предпочти Павел Прилучный, Алена Свиридова, Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Ксения Бородина, Екатерина Андреева, Сергей Лазарев и другие.
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