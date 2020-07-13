В Крыму спасателям пришлось эвакуировать туристов

В Крыму сотрудникам спасательного отряда удалось эвакуировать группу туристов. Инцидент произошел в районе горы Демерджи.
По данным RT, людям помогли при помощи спецоборудования. Их здоровью на данный момент ничего не угрожает.
В Крыму сотрудникам спасательного отряда удалось эвакуировать группу туристов. Инцидент произошел в районе горы Демерджи.
По данным RT, людям помогли при помощи спецоборудования. Их здоровью на данный момент ничего не угрожает.
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