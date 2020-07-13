Жители Петербурга устроили километровые очереди у магазинов "Икеа"

В Санкт-Петербурге начали открываться магазины торговой сети "Икеа". Отмечается, что спрос на товары после отмены пропускного режима оказался настолько велик, что люди образовали километровые очереди у входа.
Покупатели стали массово жаловаться на происходящее в социальных сетях, пишет Пятый канал. Отмечается, что сотрудники "Икеи" впускают людей в магазин партиями по 50 человек для соблюдения социальной дистанции.
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