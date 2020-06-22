В Подмосковье молодой человек выжил после удара молнии

19-летний житель города Фрязино Московской области купался в Амерьевском карьере в городском округе Щелково, когда налетела настоящая буря. Под проливным дождем с молниями парень поспешил домой на своем велосипеде. Именно в этот момент его на глазах многочисленных очевидцев поразила молния, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Свидетели произошедшего бросились на помощь. Молодой человек находился в сознании, однако его речь была бессвязной. Пострадавшего повезли в больницу. По меньшей мере неделю ему предстоит провести под наблюдением врачей.
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