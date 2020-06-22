Падение парапланеристов в Сочи попало на видео

Очевидцы сняли на видео крушение параплана с инструктором и пассажиром, передает Life. ЧП случилось на сочинском курорте Красная Поляна.

Мужчины рухнули с шестиметровой высоты. С переломами и сотрясением мозга их доставили в больницу. Один из пострадавших впал в кому.