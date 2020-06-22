Падение парапланеристов в Сочи попало на видео

Очевидцы сняли на видео крушение параплана с инструктором и пассажиром, передает Life. ЧП случилось на сочинском курорте Красная Поляна.
Мужчины рухнули с шестиметровой высоты. С переломами и сотрясением мозга их доставили в больницу. Один из пострадавших впал в кому.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать