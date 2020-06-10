В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, действовавшую на территории Хабаровского края, пишет сайт VSE42.RU. Ее организатор – 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре – находился в разработке спецслужб.
Мужчина переделывал охолощенное оружие в аналоги боевого с целью продажи. Правоохранители изъяли три пистолета и автомат, которые уже были переделаны под стрельбу боевыми патронами.
Кроме того, им удалось обнаружить свыше тысячи самодельных патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные сбыт и хранение оружия и боеприпасов".
Популярные темы форума
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Русские
Зачем Путин меняет Конституцию?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Почему у Путина снизился рейтинг?
Кто такой Клава??
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Не хочу большой бюст!