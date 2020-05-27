В Омске местные жители выловили труп младенца из реки

В Омске местные жители выловили из реки труп новорожденного. На теле ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было, передает VSE42.ru.
Труп отравили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они устанавливают причину смерти ребенка и личность матери.
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