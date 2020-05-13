В Уфе наказали кричавшую на детей матом работницу соцприюта

В Уфе обратили внимание на инцидент с участием работницы соцприюта. Уточняется, что женщина ругалась матом на детей.
По данным ToDay News Ufa, злоумышленница была отстранена от работы. Правоохранители выясняют остальные обстоятельства случившегося.
В Уфе обратили внимание на инцидент с участием работницы соцприюта. Уточняется, что женщина ругалась матом на детей.
По данным ToDay News Ufa, злоумышленница была отстранена от работы. Правоохранители выясняют остальные обстоятельства случившегося.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?