Под Москвой ребенок попал в беду на озере

В Люберцах ребенка унесло на плоту в центр озера. ЧП произошло из-за сильного ветра.
Свидетели происходящего вызвали спасателей, благодаря чему мальчика удалось спасти. Пострадавший отделался легким испугом, пишет сайт "Подмосквье сегодня".
В Люберцах ребенка унесло на плоту в центр озера. ЧП произошло из-за сильного ветра.
Свидетели происходящего вызвали спасателей, благодаря чему мальчика удалось спасти. Пострадавший отделался легким испугом, пишет сайт "Подмосквье сегодня".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?