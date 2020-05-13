Под Москвой нашли обгоревший труп мужчины

В подмосковном городе Зарайск обнаружили обгоревший труп мужчины. Уточняется, что тело пролежало возле остановки около пяти часов.
По данным сайта "Подмосковья сегодня", умерший не мел определенного места жительства. По факту случившегося ведется проверка.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?