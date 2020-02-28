В Петербурге найден труп женщины с простреленной головой

В квартире одного из домов в Петербурге найден труп женщины с огнестрельным ранением. Следователи рассматривают разные версии инцидента.
На месте происшествия работают эксперты. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет ИА "Невские новости".
В квартире одного из домов в Петербурге найден труп женщины с огнестрельным ранением. Следователи рассматривают разные версии инцидента.
На месте происшествия работают эксперты. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет ИА "Невские новости".
Ситуация накалилась до предела
Грандиозный концерт в Москве
Артист не мог справиться с одиночеством
Ведущая почувствовала себя плохо
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кого еще тошнит от стариков?..
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Россия
Реалист - кибер-рыцарь
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)