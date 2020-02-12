Катавшийся на надувной "ватрушке" житель Волгограда погиб от жутких травм

Житель Волгограда погиб, катаясь на надувной "ватрушке" по Мамаеву кургану. Уточняется, что 24-летний мужчина вместе с подругой на большой скорости врезался в заброшенное здание внизу горки.
Молодого человека доставили в больницу с переломом основания черепа. У девушки диагностированы небольшие ушибы. Минувшей ночью пострадавший скончался, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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