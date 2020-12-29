Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде

Вечером 29 декабря в Московской области ожидаются ледяной дождь, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду, передает сайт "Подмосковье сегодня". В подобных условиях возникает вероятность нарушения энергоснабжения, отмечают специалисты. Автомобилистов призвали воздержаться от дальних поездок и быть внимательнее на дорогах.
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Деньги-ЗЛО!
Для чего и для кого создан Дни ру?
Трусы навального
Кто вы русские?
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Надоела Пугачева
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам