В Баренцевом море ищут экипаж затонувшего корабля

В Баренцевом море затонул рыболовецкий траулер "Онега", на борту которого находились 19 человек. Двух членов экипажа спасли. Экстренные службы ищут пропавших. Развернут оперативный штаб, к месту происшествия вылетел самолет со спасательными капсулами, передает Пятый канал.
Выжившие члены экипажа рассказали о том, что корабль начал тонуть так быстро, что спустить на воду шлюпки никто не успел. А некоторых людей волна буквально смыла с борта судна.
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Друзья России
Деньги-ЗЛО!
Клуб Высокая Миля
Селибат
Изгой
Трусы навального